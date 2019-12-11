Ташкент, , 11:17 — REGNUM Через перевал Камчик, который соединяет Ферганскую долину с остальной территорией Узбекистана, планируется построить платный тоннель. Об этом говорится в постановлении президента республики «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью», который опубликован в национальной базе данных законодательства Узбекистана.

Согласно документу, в 2020—2022 году планируется начать строительство двух платных тоннелей. Второй тоннель планируется построить через перевал Тахтакарача. Партнером по строительству первого объекта выступает Всемирный банк, второго — Европейский банк реконструкции и развития.

Кроме того, весной 2021 года планируется подписать контракт с победителями тендера на строительство скоростных дорог Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан и Сырдарья — Бахт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что автодороги в республике абсолютно не отвечают современным требованиям развития страны.

Читайте также: Президент Узбекистана раскритиковал качество автодорог в стране