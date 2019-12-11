Брянск, , 11:14 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций за сентябрь 2019 года в Брянской области составила 29 258 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Брянскстат. По сравнению с сентябрем 2018 года зарплата увеличилась на 9%.

При этом среднедушевые потребительские расходы на душу населения в III квартале 2019 года установились на уровне 25 126,8 рубля, а доходы составляют 29 512,7 рубля.

По состоянию на 1 ноября 2019 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работников по обследуемому кругу предприятий Брянской области.

Самая большая среднемесячная номинальная зарплата была зафиксирована в мае 2019 года — 32 207 рублей.