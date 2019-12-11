Москва, , 11:09 — REGNUM Эксперты рассказали, что крупнейшие протестные выступления в Париже, начавшиеся неделю назад, пока не оказали существенного негативного влияния на турпоток, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Большинство представителей туриндустрии уверяют: спрос на поездки во Францию не падает и продолжает находиться на очень высоком уровне. Директор департамента выездного туризма BSI Group Наталья Бродская утверждает, что забастовки практически никак не отразились на работе компании: «Конечно, мы предупреждали их о готовящихся акциях протеста, делились рекомендациями, как перестроить маршруты, чтобы не оказаться заложником транспортной ситуации… Сейчас все проходит по стандартному сценарию с небольшими корректировками».

В CIT France и вовсе убеждены, что в российских СМИ ситуация в Париже показана слишком драматично. Так, менеджер по бронированию туроператора Ирина Камальдинова прокомментировала: «в Париже спокойно. Манифестации, если даже и затрагивают центр, проходят мирно и даже с музыкой».