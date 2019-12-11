Махачкала, , 11:38 — REGNUM Эксклюзивные конверты с портретом генерал-полковника Магомеда Танкаева выпустила «Почта России» тиражом 100 тыс. экземпляров. Торжественная церемония гашения почтового конверта, посвященная 100-летию со дня рождения военачальника, состоялась 10 декабря в Махачкале, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Дагестана.

«Начиная с сегодняшнего дня, конверт будет распространяться по всем регионам России, он пойдет с письмами в ближнее и дальнее зарубежье. И вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем земляке и о его заслугах перед Отечеством», — сказал, открывая мероприятие, директор дагестанского филиала «Почты России» Махач Магомедов.

Заместитель председателя правительства региона Рамазан Джафаров со своей стороны отметил, что Танкаев является гордостью Дагестана и примером для всех, кто стремится стать военными.

«Находясь в военной элите Советского Союза, ему удавалось оставаться простым и доступным человеком. Простой горец, который смог дослужиться до звания генерал-полковника. О таком человеке должны знать все», — заявил вице-премьер.

Магомед Танкаев родился в октябре 1919 года в маленьком горном ауле Урада в Шамильском районе Дагестана. В 1941 году окончил Военную академию имени Михаила Фрунзе в Москве. Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз был направлен в действующую армию.

Танкаев участвовал в Смоленском сражении, командовал ротой на Калининском фронте, служил в стрелковой дивизии в битве под Сталинградом. После Победы много лет служил в Советской Армии — командующим Северной группы войск в 1968 — 1973 и представителем главного командования Варшавского договора в ГДР в 1974—1978 годах.

В 1969 году Танкаеву было присвоено звание генерал-полковника. Уволен в запас в начале 1988 года, а в апреле этого же года умер в возрасте 78 лет.