Ташкент, , 10:53 — REGNUM Региональным властям в Узбекистане разрешили самостоятельно вводить специальный сбор при реализации топлива, который будет направлен на развитие дорог. Об этом говорится в указе главы государства «О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства», который опубликован на сайте «Национальная база данных законодательства Узбекистана».

Размер специализированного сбора может составлять не более 25 сумов (17 копеек) за единицу топлива. Кроме того, представительным органам власти разрешено вводить ежегодный сбор за владение автотранспортным средством, размер которого будет зависить от мощности двигателя.

В документе отмечается, что сборы могут вводиться только после широкого общественного обсуждения и с учетом уровня дохода населения. Региональным властям также разрешено вводить плату за пользование парковочными местами и ставку сбора за техосмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября представитель АК «Узавтопром» заявил, что в Узбекистане с марта 2020 года планируется ввести утилизационный сбор.

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