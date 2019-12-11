Красноярск, , 11:19 — REGNUM Днём 11 декабря в Красноярске значительно усилился западный, юго-западный ветер, достигающий на порывах 12−15 м/с. Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ночное время порывы ветра могут достигать 16 м/с, возможен небольшой снег, температура воздуха −4…−2 °С.

12 декабря днём в городе также ожидается переменчивая погода, без существенных осадков. Температура воздуха −2…−0 °С. Ветер западный 4−9 м/с, на порывах возможны усиления до 13 м/с.

Также сильный ветер с метелью — до 15−18 м/с на порывах — ожидается ночью в центральных районах Красноярского края. В центральных и южных районах на дорогах возможна гололедица.