Ташкент, , 10:32 — REGNUM Завод по исследованию и переработке лекарственных растений в узбекистанском Нукусе планирует построить китайская компания Yilin Bagu Group, сообщает 11 декабря агентство «Подробно.uz».

10 декабря в агентстве по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана в Ташкенте прошла встреча с гендиректором китайской компании Екатериной Ху.

По её словам, завод по переработке лекарственных растений в качестве сырья будет использовать ферулу. На основе этого растения будет создана линейка фармацевтических препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября президент компании Yilin Bagu Group Линь Сюэжун заявил, что в Ташкенте планируется открыть центр традиционной китайской медицины.

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