село Сакмара, , 10:29 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области совершено убийство многодетной матери. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, за совершение преступления задержан супруг убитой женщины. В отношении мужчины избрана мера пресечения. Он заключен под стражу.

Тело женщины обнаружено 5 декабря в частном доме. Задержанный супруг признался, что во время конфликта избил жену и задушил ее кофтой.

По данным СУ СКР по региону, супруги воспитали четырёх детей, двое из них — совместные.