Москва, , 10:26 — REGNUM Жителям России необходимо усилить бдительность при покупке и продаже товаров через онлайн-сервисы объявлений, так как перед новогодними праздничными днями активизируются мошенники. Об этом сообщает Роскачество.

По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Сидориной, процентная доля фишинговых атак, в частности, на финансовый сектор, ко всем остальным атакам в четвертом квартале примерно на 12% больше, чем такой же показатель в другое время года.

Отмечается, что наибольшим рискам подвержены пользователи крупных сервисов, поскольку злоумышленники могут создавать копии популярных сайтов, чтобы заполучить платежные данные покупателей.

В Роскачестве рекомендовали гражданам избегать перехода по подозрительным ссылкам и не вводить личные и платежные данные. При покупке товара на реальном сайте нужно изучить профиль продавца, а также его рейтинг и отзывы покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России появился новый вид мошенничества, замаскированный под постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о требовании уплатить штрафы за различные нарушения.

В постановлениях, рассылаемых мошенниками через ФГУП «Почта России», указаны реквизиты, не соответствующие реквизитам территориальных представительств Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.

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