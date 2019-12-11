Москва, , 10:26 — REGNUM Большинство жителей России (66%) оценивают вероятность проведения массовых акций протеста как малую. Допускают проведение акций 28%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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53% заявили о неприемлемости участия в акциях ни в каких формах. Личное участие в массовых выступлениях не исключают 24% опрошенных.

Допустили возможность подписать обращение или петицию 33%. Готовы принять участие в шествиях 14% опрошенных, распространять информацию об акциях протеста — 8%.

Опрос проведен 5 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями. Такое желание есть лишь у 19%.

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