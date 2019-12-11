Москва, , 10:22 — REGNUM В Госдуме считают, что предложение сделать 31 декабря выходным днем вполне может быть реализовано в этом году, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Предложение ЛДПР может быть реализовано уже в этом году — достаточно внести изменение в постановление правительства», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Накануне на заседании Совета по правам человека (СПЧ) президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем. «Сейчас уже середина декабря — приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал», — сказал он.

Сейчас работники могут отдохнуть в рабочий день 31 декабря 2019 года, если работодатель даст им дополнительный выходной, отмечают в Минтруде. Кроме того, перенос выходных дней может произойти согласно федеральному закону или решению правительства РФ.

Законопроект депутатов фракции ЛДПР о выходном дне 31 декабря находится на рассмотрении Госдумы.