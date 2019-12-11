Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Арест в Петербурге генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова может спровоцировать ухудшение финансового состояния компании и отразиться на рядовых сотрудниках, которые не получают зарплату по два месяца. Об этом взволнованные вчерашними событиями метростроевцы пишут в социальной сети.

Рабочие «Метростроя» Metrostroy-spb.ru

Напомним, вечером 11 декабря суд арестовал до февраля гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, его обвинили в «присвоении или растрате организованной группой или в особо крупном размере» при заключении фиктивных контрактов на поставку сырья для нужд компании. Сумма причинённого ущерба, по версии следствия, составляет не менее 178 миллионов рублей. Александров не признаёт своей вины. Также арестован подельник, бизнесмен Анатолий Болотов, пытавшийся выехать в Израиль. Третьему задержанному фигуранту дела, сотруднику филаала «Метростроя», мера пресечения пока не избиралась.

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Когда руководство ОАО оказалось изолировано, метростроевцы начали бить тревогу. По словам работников, они на протяжении двух месяцев не получают зарплату и, в связи с арестом Александрова, опасаются, что не получат заработанные деньги до конца года.

«Отсутствие руководителя не означает остановку деятельности компании. Работы продолжаются. Важно отметить, что со своей стороны Комитет в ускоренном режиме ведет приемку и оплату выполненных подрядчиком работ для того, чтобы выровнять сложившуюся ситуацию с выплатой заработной платы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, который курирует строительство метро.

ОАО «Метрострой» — одна из ведущий строительных организаций Петербурга, занимающейся возведением метрополитена. Проблемы в акционерном обществе начались в прошлом году, тогда финансовые проблемы в «Метрострое» помогли решить городские власти, однако компания по-прежнему должна подрядчикам и контрагентам крупные суммы.

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