Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Екатеринбурге закрыли от прессы процесс избрания меры пресечения вероятному убийце двух девушек. Журналистам заявили, что мест в зале нет, и потребовали его освободить.

Подозреваемый в убийстве не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, меру пресечения гражданину избирает Ленинский райсуд. Убийство было совершено 25 августа 2018 года на горе Уктус. А возможного убийцу задержали лишь 9 декабря 2019 года. Следователи уверяют, что именно 34-летний инженер и причастен к преступлению. Сам он также якобы сознался в совершении двойного убийства.

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