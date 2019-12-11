Горнозаводск, Пермский край, , 10:14 — REGNUM В Пермском крае мировой суд Горнозаводского района признал бывшего заместителя министра промышленности региона Виктора У. виновным в жестоком обращении с животными, сообщает 59.ru.

Напомним, расстрел охотничьих собак экс-чиновником осенью 2019 года получил широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей объявили сбор средств на адвоката.

Как утверждал хозяин охотничьих собак, в присутствии охотинспектора бывший замминистра убил четырех лаек. Причиной якобы стал лай животных, который пришелся не по нраву мужчине.

Мировой суд назначил Виктору У. штраф в 20 тыс. рублей. По данным ТК «РифейПермь», пострадавший охотник не намерен обжаловать такое мягкое решение, поскольку стороны договорились о том, что экс-чиновник выплатит 700 тыс. рублей: 500 тысяч за убитых лаек и 200 тысяч компенсации морального вреда.

«Все деньги, перечисленные людьми на адвоката, и 200 тысяч рублей за моральный вред будут направлены на помощь животным и больным детям», — заявил охотник.

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