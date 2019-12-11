Тегеран, , 10:11 — REGNUM По данным правозащитной организации Iran Human Rights Monitor, в результате столкновений в Иране погибли свыше 1 тыс. человек, об этом 11 декабря сообщает Kurdistan24.

Акции протеста в исламской республике вспыхнули 15 ноября, после того, как правительство приняло решение поднять цены на топливо.

Беспорядки были поддержаны властями Соединенных Штатов. В Вашингтоне заявляли, что в ходе уличных боев могли погибнуть свыше 1 тыс. человек. Данную информацию и подхватили правозащитники.

Отмечается, что в ходе манифестаций правоохранительные органы страны задержали свыше 12 тыс. человек. Примечательно, что правозащитная организация Amnesty International назвала число погибших значительно меньшее, чем вышеуказанная организация — около 200 человек.

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