Кохма, Ивановская область, , 10:07 — REGNUM Глава администрации Кохмы Ивановской области Роман Власов в ближайшее время покинет пост, его срок полномочий истекает в конце 2019 года.

Как сообщает Ivanovonews, Власов не намерен участвовать в новом конкурса не пост главы администрации, по личному решению. Однако, отмечает издание, возможно, что причиной его отставки стали серьёзные проблемы с отоплением в городе: о них губернатору во время его визита в Кохму рассказали жители. Издание отмечает, что на должность главы Кохмы рассматривается глава Подвязновского поселения Ивановского района Максим Комиссаров.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на теплосетях в Кохме произошла в конце ноября, в ходе ликвидации был обнаружен ещё один участок сети. Кроме того, жители на встрече с главой региона 9 декабря рассказали о проблемах с отоплением в отдельных домах, а также пожаловались на многолетнее игнорирование их жалоб со стороны чиновников администрации города.