Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM Столица Бурятии Улан-Удэ оказалась на дней рейтинга самых комфортных городов России. Исследование ста крупнейших российских городов провели сотрудники института «Урбаника», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Города оценивали по таким критериям, как обеспеченность жильём, наличие современных торговых площадей, уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства и другие. Кроме того, учитывались стоимость покупки и аренды жилья.

В итоге наилучшим по комфорту проживания городом стал Краснодар, который набрал 75,7 балла из ста возможных. Далее следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

В аутсайдерах списка также оказались крайне разнообразные города. Худшим городом стал Уссурийск с итоговой оценкой в 46,16 баллов. Улан-Удэ расположился на 90-м месте, получив 50,14 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столица Бурятии была признана худшим городом в России по качеству жизни. В исследовании Финансового университета при правительстве страны проанализировали 78 российских городов с населением более 250 тыс. человек.

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