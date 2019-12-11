Нижний Новгород, , 10:00 — REGNUM В регионах Приволжского федерального округа приняты и поставлены на учёт более 10 тысяч человек, которые вернулись в Россию по государственной программе добровольного переселения соотечественников. Больше всего переселенцев принято в Самарской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда по итогам межведомственной комиссии по реализации госпрограммы.

В ведомстве отмечают, что в Поволжье «сохраняется позитивная динамика» по приёму соотечественников, проживающих за рубежом. В 2019 году на территории округа в качестве участников госпрограммы поставлены на учёт 4676 человек, что на 11,3% больше аналогичного предыдущего периода. Также приняты 6139 членов их семей.

Больше всего переселенцев в Поволжье приняли в Самарской (2 698 человек), Саратовской (2 590 человек), Нижегородской (1796 человек) областях. В число лидеров по числу принятых соотечественников также вошли Оренбуржье (1049 человек) и Ульяновская область (637 человек).

В пресс-службе приволжского полпреда отмечают, что чаще всего в регионы округа возвращаются соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2019 году число принятых соотечественников осталось на уровне прошлого года. В январе-сентябре в рамках государственной программы добровольного переселения соотечественников прибыли 92,5 тыс. человек. В том числе с апреля 2019 года на получение российского гражданства подали заявление 160 тыс. жителей Донбасса (ДНР и ЛНР).

Участниками госпрограммы являются 76 регионов, в 2020 году их число достигнет 80.

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