Москва, , 09:59 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, Госдума обсудит законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, сообщает ИА REGNUM.

Поправками в КоАП предлагается исключить возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Вместе с тем в правительстве РФ были против принятия закона: для фиксации правонарушения допустимы различные доказательства, в том числе и расчетное среднее время преодолевания отрезка трассы.

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