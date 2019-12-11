Хабаровск, , 09:55 — REGNUM В преддверии Нового года региональное ИА ДВ-Новости выяснило у жителей Хабаровского края, насколько изменилась жизнь в регионе. Жители ответили, что жизнь изменилась, но в худшую сторону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Большинство претензий хабаровчане высказали по поводу безудержного удорожания жизни, в то время, как доходы людей не растут. Например, в соседней с Хабаровском Переясловке закрылся пункт выдачи газовых баллонов. Теперь селянам нужно ездить в Хабаровск, либо покупать у частников, а это дорого. Между тем, власти края бодро отрапортовали, что проблема эта решена губернатором Сергеем Фургалом.

Жители жалуются на то, что перед выборами губернатор обещал пресечь незаконные поборы в школах и детских садах, но всё осталось по-прежнему: родителям приходится платить.

Возмущение жителей Хабаровска вызвали опубликованные недавно данные о том, что средняя зарплата в городе составляет 53 тыс.рублей. Но в социальных сетях появились сотни комментариев о том, что о такой зарплате люди только мечтают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске издали книгу ЛДПР под заголовком «На четыре буквы: Как Хабаровский край принёс «Единую Россию» в жертву ЛДПР». В книге рассказывается о том, как пришёл к власти новый губернатор Сергей Фургал. Жители края, в котором банкротятся крупнейшие предприятия, теряют работу, в соцсетях назвали книжку «Цитатником Жириновского» и выразили желание увидеть уже реальную работу властей, а не надоевший всем пиар.