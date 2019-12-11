Москва, , 09:48 — REGNUM В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия. Соответствующие изменения, как сообщают «Известия», обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте.

По словам экспертов, соответствующая мера позволит покупателям различать натуральную молочную продукцию от молокосодержащей.

В настоящее время технический регламент ЕАЭС о безопасности молока разрешает производителям заменять до половины жировой базы растительными компонентами. Производители выступают за то, чтобы исключить такую продукцию из техрегламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор еще в 2017 году заявил о массовой фальсификации молочной продукции. Ключевая проблема — введение потребителя в заблуждение за счет использования дешевых растительных жиров вместо молочных.

С 15 июля 2019 года в России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции, цель которого — противодействие незаконному ввозу, производству и обороту молочной продукции.

Согласно новым правилам, ужесточаются требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняется их классификация. Таким образом, можно будет различать продукты с добавлением и без добавления заменителя молочного жира.

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