Москва, , 09:56 — REGNUM На станции Московской железной дороги (МЖД) Савеловского направления «Тимирязевская» построят подземный пешеходный переход и две новые платформы. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба МЖД.

Как отмечается в сообщении, на платформах построят погодные навесы во всю длину, а переход интегрируют с существующим подземным вестибюлем метро, оборудуют кассы и турникетные павильоны, установят лифты и эскалаторы.

Сейчас уже начались работы по установке освещения на временных деревянных платформах, у которых поезда будут останавливаться в период реконструкции. Деревянные доски, из которых сделана временная платформа, были обработаны огнебиозащитным составом, который придал дереву розовый цвет.

Также, как уточнили в МЖД, начались работы по сборке временного моста, благодаря которому пассажиры смогут пользоваться пригородным железнодорожным сообщением.

Реконструкция «Тимирязевской» проводится в рамках проекта МЦД.