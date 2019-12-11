Бишкек, , 09:45 — REGNUM Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии предложили создать комиссию по расследованию чрезвычайного происшествия на золоторудном месторождении «Кумтор», сообщает 11 декабря издание 24.kg.

Предложение поддержал спикер парламента Дастанбек Джумабеков. Он направил данную инициативу на рассмотрение профильного комитета. Джумабеков также напомнил, что в ближайшее время правительство представит отчет о деятельности компании «Кумотр».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря на руднике «Кумотр» произошел сход отвала, в результате которого без вести пропали двое работников предприятия. В настоящее время к поисковым работам привлечены 94 спасателя и 38 единиц тяжелой техники.

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