Москва, , 09:42 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества, сообщается на сайте Кремля.

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В Кремль приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Торжественные приёмы в честь Дня Героев Отечества проходят ежегодно с 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в стране 9 декабря. Она установлена в феврале 2007 года.

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