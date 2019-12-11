Уфа, , 09:51 — REGNUM Сотрудника ГУ МЧС РФ по Башкирии обвиняют в совершении коррупционных и должностных преступлений в республике. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, летом прошлого года начальник Белорецкого межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского ГУ МЧС РФ при проверке деятельности одного из предприятий Бурзянского района Башкирии выявил нарушения.

Следователи считают, что за скрытие данных нарушений обвиняемый потребовал от директора предприятия взятку в виде бревенчатого сруба дома, стоимость которого составляет 175 тысяч рублей. Руководитель предприятия согласился на это предложение. Зимой текущего года обвиняемый получил бревенчатый сруб дома.

Помимо этого, по версии следствия, летом текущего года, когда проходила доследственная проверка по данному факту, обвиняемый незаконно проник в жилище свидетеля, пытаясь склонить его к даче ложных показаний.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ч. 1 ст. 169 УК РФ и ч. 1 ст. 139 УК РФ.

Отмечается, что при расследовании уголовного дела, были выявлены другие преступления начальника отдела.

Сообщается, что свою вину обвиняемый не признал.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.