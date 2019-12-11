Брянск, , 09:40 — REGNUM По подозрению в причинении тяжких телесных повреждений осуждённому задержан сотрудник исправительной колонии № 6 Брянской области, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчину заключили под стражу.

34-летний сотрудник исправительного учреждения подозревается в избиении осуждённого. Потерпевшего с травмами доставили 8 декабря в хирургическое отделение Клинцовской горбольницы, но спасти его не удалось. По ходатайству следователей в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на особый контроль региональной прокуратурой.

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