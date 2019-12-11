Воронеж, , 09:31 — REGNUM Иллюминацию советских лет «экскаватор», долгие годы украшавшую Московский проспект в Воронеже, демонтировали 10 декабря в связи с полным износом. Восстанавливать её уже не планируют.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на администрацию города, конструкция не подлежит восстановлению, а потому «в целях безопасности предприятием «Воронежгорсвет» было принято решение о демонтаже объекта».

Иллюминация «Экскаватор» на Московском проспекте была установлена в советские годы напротив Воронежского экскаваторного завода имени Коминтерна — предприятие пережило Великую Отечественную войну, перейдя на серийный выпуск легендарных «Катюш», однако не смогло пережить 2000-е годы и обанкротилось.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее, в декабре 2018 года, на проспекте Революции демонтировали другую конструкцию советских лет — звёзды над аркой одного из домов, которые были установлены ещё в 1970-х годах.

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