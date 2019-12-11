Ставрополь, , 10:27 — REGNUM На страницах нескольких ставропольских интернет-ресурсов появилась информация о том, что пациентам одной из краевых больниц готовят блюда из просроченной рыбы. По данному факту следователи начали процессуальную проверку, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

В публикации на одном из интернет-порталов было сказано, что на склады ставропольской фирмы поступило около шести тонн рыбы. Однако реализовать эту крупную партию в срок не удалось. Вместо того, чтобы уничтожить просроченную продукцию, руководство фирмы решило ее быстро продать.

В тот же день, как отмечается, продукция поступила в медицинское учреждение города Ставрополя — краевую клиническую специализированную психиатрическую больницу №1. Из просроченной рыбы даже успели приготовить пищу для пациентов.

В настоящее время следователи проверяют указанные в публикации факты, после чего будет принято процессуальное решение.