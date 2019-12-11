Эйндховен, Нидерланды, , 09:08 — REGNUM Девятилетний Лаурент Симонс (Laurent Simons) досрочно бросил учёбу в Техническом Университете г. Эйндховен. Симонс мог стать самым юным студентом, получившим диплом по электроинженерии, но этому помешал конфликт с университетом.

В беседе с журналистом газеты Parool отец мальчика сообщил, что его сына обвинили в плагиате. Кроме того, ему выставили неудовлетворительную отметку за устный экзамен, хотя, как утверждает отец, Симонс даже не сдавал этот экзамен. После беседы с ректором родители приняли решение забрать сына из университета.

В свою очередь, в дирекции университета сообщили только о разногласии с родителями относительно расписания занятий мальчика. В официальном заявлении правления университета сообщается, что родители настаивали на том, что Симонс завершил учёбу накануне своего десятого дня рождения 26 декабря, однако в университете это желание сочли нереалистичным. Родители не согласились с доводами преподавателями, после чего они приняли решение о прекращении учёбы.