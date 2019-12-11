Пермь, , 09:00 — REGNUM В Перми суд запретил эксплуатацию здания по ул. Сибирской, которое является объектом культурного наследия «Королёвские номера», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В трехэтажном здании находится общежитие, принадлежащее на праве оперативного управления театру, а также кафе и офисы. Дом находится в аварийном состоянии и представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Госинспекция неоднократно требовала проведения противоаварийных мероприятий, однако эти предписания игнорировались. Тогда в дело вмешалась прокуратура и подала иск к собственникам и владельцу помещений.

На пятерых граждан и Пермский театр оперы и балета возложена обязанность провести первоочередные противоаварийные мероприятия. Здание запрещено эксплуатировать.

Добавим, историческое здание построено в 1907 году. В гостиницы были открыты первоклассные номера, где останавливались знаменитые артисты, поэты, чиновники. В 2018 году здесь жил сосланный в Пермь Великий Князь Михаил Романов.