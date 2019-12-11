Москва, , 08:49 — REGNUM Российским государственным служащим нельзя принимать подарки у подчиненных, даже в нерабочее время и у подчиненных, являющихся их друзьями, об этом сообщили в Министерстве труда.

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета. Также в министерстве рекомендовали воздерживаться от безвозмездного получения услуг.

Вместе с тем в Минтруде отметили, что госслужащие могут получать подарки на официальных мероприятиях, однако их необходимо сдавать. При нарушении запрета госслужащий может быть уволен, а также понести уголовную ответственность, если подарок будет расценен как взятка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Минюст начал разрабатывать поправки к законодательству, предусматривающие освобождение госслужащих от наказания за коррупцию при наличии «обстоятельств непреодолимой силы».

Речь идет о случаях, когда чиновники не могут соблюдать установленные запреты, ограничения и требования в силу объективных обстоятельств. Такие инциденты предложено не считать правонарушениями.

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