Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Троих грузинских граждан, задержанных за нарушение границы на территории Южной Осетии, освободили из-под стражи. Об этом 10 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По данным журналистов, задержанные пересекли границу, передвигаясь по лесу в поисках валежника. Официальные комментарии с южноосетинской стороны об освобождении пока не поступали.

Как передавало ИА REGNUM, о задержании четверых жителей Грузии СМИ стало известно 9 декабря. По данным Комитета государственной безопасности Южной Осетии, они занимались заготовкой дров. Один из задержанных был несовершеннолетним, и его сразу отпустили.