Париж, , 08:46 — REGNUM Профсоюзы и четыре молодежные организации во Франции, выступающие против пенсионной реформы, призвали к местным акциям протеста 12 декабря и общенациональной демонстрации 17 декабря в Париже, сообщает Le Figaro.

«Уже локальные акции запланированы на 12 декабря и в выходные дни. Затем на 17 декабря намечен больший день мобилизации, с большим митингом в Париже», — заявила Кэтрин Перре из Всеобщей конфедерации труда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД Франции, в протестах против пенсионной реформы, которые прошли в стране 10 декабря, приняли участие в общей сложности 339 тыс. человек.

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