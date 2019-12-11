Оренбург, , 08:45 — REGNUM В Акбулакском районе Оренбургской области к административной ответственности привлечен главный врач районной больницы. Причиной стало нарушение законодательства о госзакупках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в конце 2018 года больница без проведения конкурсной процедуры заключила с поставщиком договор на установку больничного лифта на 2,5 млн рублей.

В адрес главврача внесено представление с требованием устранить нарушение федерального законодательства. Оштрафован заместитель руководителя больницы, который на момент заключения контракта являлся и.о. главного врача. Сумма штрафа составила 25 тыс. рублей.