Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 в 374 км к югу от Алма-Аты выявили казахстанские сейсмологи. Об этом 11 декабря сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные точки на территории Китая были зарегистрированы 11 декабря в 7 часов 14 минут (4:13 мск). Глубина залегания подземных толчков составила 5 км. Сведений об ощутимости не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Поземные толчки силой 4 балла ощутили жители поселка Капал.

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