Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбурге вновь разгорелся сказал вокруг долгостроя под названием «Атриум», который находится в центре города. 10 декабря велись активные работы по обустройству ограждения площадки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы по ограждению площадки вечером 10 декабря © Наталья Хомутова

Участники работ, представившиеся представителями собственника, отметили, что забор будет установлен по всему периметру площадки, а 11 декабря доступ на территорию будет закрыт.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета, сейчас выясняют какая организация вела работы. По некоторым данным, это ООО «ЗападноАбдулино». Чиновники обратились в правоохранительные органы, в результате работы по ограждению площадки приостановлены. Далее вопрос будет решаться в юридической плоскости.

Такой забор хотели установить по периметру площадки долгостроя- «Атриума» © Наталья Хомутова

Напомним, Арбитражный суд Оренбургской области расторг договор аренды земли, который был заключен между департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга и ООО «ЗападноАбдулино» в 2016 году.

Стоит отметить, что реализация амбициозного проекта под названием ТЦ «Атриум» началась в 2002 году, однако застопорилась на уровне вырытого котлована. Летом 2019 года губернатор Денис Паслер назвал долгострои на ул. Советской позором и подчеркнул, что их необходимо ликвидировать. В частности, он заявил, что будет инициирована процедура изъятия земельного участка, на котором планировалось построить торговый комплекс «Атриум», у собственника.

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