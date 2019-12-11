Челябинск, , 08:31 — REGNUM В Челябинске техническая соль всё же будет применяться для борьбы с гололёдом на улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в списке значится 46 участков. В основном это те, на которых из-за близости к водоёмам может возникать обледенение в морозную погоду. На обработке участков противогололёдной смесью также настаивает ГИБДД.

При этом власти уверяют, что снизили объёмы посыпаемой соли. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с требованием прекратить солить городские улицы ранее выступал губернатор Алексей Текслер.