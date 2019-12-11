Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM Почти три процента жителей Бурятии числятся в списке невыездных за границу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Службы судебных приставов по республике, совокупный долг тридцати тысяч человек по превышает 5,7 миллиардов рублей.

Это прежде всего граждане, которые не платят алименты, задолжали банкам, а также предприятиям топливно-энергетического и коммунального хозяйства. В управлении активизировали работу по вынесению постановлений, ограничивающих должников в праве выезда за границу.

«Без заграничного отдыха рискуют остаться должники, имеющие задолженности на сумму свыше 30 тысяч рублей. Меньшая пороговая сумма в 10 тысяч рублей ожидает должников, позабывших оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причиненный преступлением», — отметили приставы.

Напомним, по всей стране в списке невыездных находится почти 3,5 млн человек. Как сообщало иа, с начала 2019 года количество граждан, которые не могут выехать за пределы России возросло почти на 1 млн человек.

Читайте также: Почти 3,5 млн граждан РФ не могут выехать за рубеж из-за долгов