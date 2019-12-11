Париж, , 08:21 — REGNUM По данным министерства внутренних дел Франции, в протестах против пенсионной реформы, которые прошли в стране 10 декабря, приняли участие в общей сложности 339 тыс. человек, передает BFM TV.

Согласно информации, предоставленной профсоюзами, число протестующих во Франции 10 декабря превысило 880 тыс. человек.

В МВД Франции также уточнили, что на улицы Парижа вышли 39 тыс. протестующих. По данным профсоюзов, это число составило 180 тыс. недовольных жителей столицы.

Напомним, 5 декабря, в день национальной забастовки во Франции, по всей стране прошли демонстрации с участием 806 тыс. протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как в 1995 году»: доходы отелей в Париже рекордно упали из-за протестов