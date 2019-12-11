Москва, , 08:11 — REGNUM Победителей финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», определили в еще четырех российских регионах. 7−8 декабря заключительные соревнования для школьников 5−7-х классов прошли в Волгограде, Новосибирске, Якутске и Ярославле.

Инженерные соревнования продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. Финалисты представляли Волгоградскую, Астраханскую, Курскую, Ярославскую, Ивановскую, Калининградскую, Вологодскую, Новосибирскую и Томскую области, Ставропольский и Краснодарский край, Республику Саха (Якутия) и Крым, Санкт-Петербург.

Участники одновременно состязались по нескольким направлениям: технологии для человека, мира роботов, космоса, виртуального мира и среды обитания. Все задачи олимпиады выходят за курс школьной программы. Школьникам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать управляемую робототехническую платформу, создать «виртуальную личность», со всеми индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т. д.; осуществить сборку контейнера полезной нагрузки кубсата и запрограммировать всю электронику для поддержания жизни «биовещества»; разработать «умный» пешеходный переход, управляющий транспортным потоком, а также устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.

Победители финала в Волгограде:

«Технологии для мира роботов», команда «Star Wars»: Твердохлеб Артем , 12 лет, Лихачев Дмитрий , 12 лет, Макаров Лев , 12 лет, Ретивов Олег , 12 лет (все — Волгоград).

, 12 лет, , 12 лет, , 12 лет, , 12 лет (все — Волгоград). «Технологии для космоса», команда «FTL»: Щербакова Яна , 13 лет, Щербаков Лев , 11 лет (оба — Волгоград), Поляков Данила , 13 лет (Курск).

, 13 лет, , 11 лет (оба — Волгоград), , 13 лет (Курск). «Технологии для человека», команда «Неоновые Техно Хищники»: Потапова Екатерина , 11 лет, Карташова Юлия , 11 лет, Цыканов Леонид , 11 лет, Якунина Екатерина , 12 лет (все — Волгоград).

, 11 лет, , 11 лет, , 11 лет, , 12 лет (все — Волгоград). «Технологии для виртуального мира», команда «Hackers»: Жирова Мария , 12 лет, Реус Артем , 11 лет, Михнев Владимир , 12 лет (все — Севастополь), Лепилкина Елизавета , 13 лет (Волгоград).

, 12 лет, , 11 лет, , 12 лет (все — Севастополь), , 13 лет (Волгоград). «Технологии для среды обитания», команда «Единая сила»: Белан Руслан, 13 лет, Головин Владислав, 12 лет (оба — Темрюк), Латышев Георгий, 12 лет (Волгоград), Харченко Илона, 12 лет (Михайловск).

Победители финала в Новосибирске:

«Технологии для мира роботов», команда «Иллюзион», Витковская Александра , 11 лет, Родионова Александра , 12 лет, Воскресенский Данила , 12 лет, Иванющенко Эрик , 12 лет (все — Новосибирск).

, 11 лет, , 12 лет, , 12 лет, , 12 лет (все — Новосибирск). «Технологии для среды обитания», команда «КИМК»: Кучеров Кирилл , 13 лет, Лозин Максим , 13 лет, Майер Кирилл , 13 лет, Исаева Ирина , 13 лет (все — Новосибирск).

, 13 лет, , 13 лет, , 13 лет, , 13 лет (все — Новосибирск). «Технологии для человека», команда «Паразиты»: Долгова Юлия , 13 лет, Сокольников Роман , 13 лет (оба — Новосибирск), Новиков Михаил , 13 лет, Лучшева Марина , 13 лет (оба — Томск).

, 13 лет, , 13 лет (оба — Новосибирск), , 13 лет, , 13 лет (оба — Томск). «Технологии для виртуального мира», команда «Techno-zone»: Осипов Пётр, 13 лет, Ниязова Дарья, 13 лет, Тягушев Степан, 13 лет (все — Новосибирск).

Победители финала в Якутске:

«Технологии для мира роботов», команда «Валли»: Ся Кира , 11 лет, Колесов Вениамин , 12 лет, Петрова Саргылана , 13 лет (все — Чапаево).

, 11 лет, , 12 лет, , 13 лет (все — Чапаево). «Технологии для космоса», команда «SpaseX»: Прокопьев Владислав , 13 лет, Свиридов Максим , 12 лет (оба — Якутск), Готовцев Георгий , 12 лет (Чапаево).

, 13 лет, , 12 лет (оба — Якутск), , 12 лет (Чапаево). «Технологии для человека», команда «Пифагоры»: Винокуров Эрсан , 13 лет (Майя), Заздравных Никита , 13 лет, Стручков Радослав , 13 лет (оба — Якутск).

, 13 лет (Майя), , 13 лет, , 13 лет (оба — Якутск). «Технологии для виртуального мира», команда «EV-2»: Тимофеев Сергей , 11 лет, Алексеев Алмаз , 10 лет (оба — Якутск).

, 11 лет, , 10 лет (оба — Якутск). «Технологии для среды обитания», команда «Бродяги»: Никонов Алексей, 13 лет, Пономарев Виктор, 13 лет, Горохов Эрсан, 12 лет (все — Якутск).

Победители финала в Ярославле:

«Технологии для мира роботов», команда «Единство»: Журавлев Алексей , 13 лет, Зиновьев Егор , 12 лет, Подольский Константин , 13 лет, Щукин Кирилл , 13 лет (все — Вологда).

, 13 лет, , 12 лет, , 13 лет, , 13 лет (все — Вологда). «Технологии для человека», команда «Карамба»: Трофимов Семён , 13 лет (Ярославль), Коновалов Матвей , 13 лет (Вологда), Саутин Владислав , 11 лет (Череповец).

, 13 лет (Ярославль), , 13 лет (Вологда), , 11 лет (Череповец). «Технологии для среды обитания», команда «Компонент #1»: Викулова Софья, 11 лет, Астафьев Владислав, 12 лет (оба — Иваново), Чванова Владислава, 12 лет (Ярославль), Родичева Александра, 12 лет (Санкт-Петербург).

В 2019—2020 учебном году олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией» впервые.

Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 школьников 5−7-х классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Заключительные туры уже состоялись в Королеве Московской области, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле. 14−15 декабря финалы пройдут в Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения НТИ— это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий. С 2019—2020 учебного года при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформы НТИ» проводится олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior для учеников 5−7-х классов.