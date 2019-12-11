Москва, 11 декабря 2019, 08:11 — REGNUM Победителей финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», определили в еще четырех российских регионах. 7−8 декабря заключительные соревнования для школьников 5−7-х классов прошли в Волгограде, Новосибирске, Якутске и Ярославле.
Инженерные соревнования продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. Финалисты представляли Волгоградскую, Астраханскую, Курскую, Ярославскую, Ивановскую, Калининградскую, Вологодскую, Новосибирскую и Томскую области, Ставропольский и Краснодарский край, Республику Саха (Якутия) и Крым, Санкт-Петербург.
Участники одновременно состязались по нескольким направлениям: технологии для человека, мира роботов, космоса, виртуального мира и среды обитания. Все задачи олимпиады выходят за курс школьной программы. Школьникам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать управляемую робототехническую платформу, создать «виртуальную личность», со всеми индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т. д.; осуществить сборку контейнера полезной нагрузки кубсата и запрограммировать всю электронику для поддержания жизни «биовещества»; разработать «умный» пешеходный переход, управляющий транспортным потоком, а также устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.
Победители финала в Волгограде:
- «Технологии для мира роботов», команда «Star Wars»: Твердохлеб Артем, 12 лет, Лихачев Дмитрий, 12 лет, Макаров Лев, 12 лет, Ретивов Олег, 12 лет (все — Волгоград).
- «Технологии для космоса», команда «FTL»: Щербакова Яна, 13 лет, Щербаков Лев, 11 лет (оба — Волгоград), Поляков Данила, 13 лет (Курск).
- «Технологии для человека», команда «Неоновые Техно Хищники»: Потапова Екатерина, 11 лет, Карташова Юлия, 11 лет, Цыканов Леонид, 11 лет, Якунина Екатерина, 12 лет (все — Волгоград).
- «Технологии для виртуального мира», команда «Hackers»: Жирова Мария, 12 лет, Реус Артем, 11 лет, Михнев Владимир, 12 лет (все — Севастополь), Лепилкина Елизавета, 13 лет (Волгоград).
- «Технологии для среды обитания», команда «Единая сила»: Белан Руслан, 13 лет, Головин Владислав, 12 лет (оба — Темрюк), Латышев Георгий, 12 лет (Волгоград), Харченко Илона, 12 лет (Михайловск).
Победители финала в Новосибирске:
- «Технологии для мира роботов», команда «Иллюзион», Витковская Александра, 11 лет, Родионова Александра, 12 лет, Воскресенский Данила, 12 лет, Иванющенко Эрик, 12 лет (все — Новосибирск).
- «Технологии для среды обитания», команда «КИМК»: Кучеров Кирилл, 13 лет, Лозин Максим, 13 лет, Майер Кирилл, 13 лет, Исаева Ирина, 13 лет (все — Новосибирск).
- «Технологии для человека», команда «Паразиты»: Долгова Юлия, 13 лет, Сокольников Роман, 13 лет (оба — Новосибирск), Новиков Михаил, 13 лет, Лучшева Марина, 13 лет (оба — Томск).
- «Технологии для виртуального мира», команда «Techno-zone»: Осипов Пётр, 13 лет, Ниязова Дарья, 13 лет, Тягушев Степан, 13 лет (все — Новосибирск).
Победители финала в Якутске:
- «Технологии для мира роботов», команда «Валли»: Ся Кира, 11 лет, Колесов Вениамин, 12 лет, Петрова Саргылана, 13 лет (все — Чапаево).
- «Технологии для космоса», команда «SpaseX»: Прокопьев Владислав, 13 лет, Свиридов Максим, 12 лет (оба — Якутск), Готовцев Георгий, 12 лет (Чапаево).
- «Технологии для человека», команда «Пифагоры»: Винокуров Эрсан, 13 лет (Майя), Заздравных Никита, 13 лет, Стручков Радослав, 13 лет (оба — Якутск).
- «Технологии для виртуального мира», команда «EV-2»: Тимофеев Сергей, 11 лет, Алексеев Алмаз, 10 лет (оба — Якутск).
- «Технологии для среды обитания», команда «Бродяги»: Никонов Алексей, 13 лет, Пономарев Виктор, 13 лет, Горохов Эрсан, 12 лет (все — Якутск).
Победители финала в Ярославле:
- «Технологии для мира роботов», команда «Единство»: Журавлев Алексей, 13 лет, Зиновьев Егор, 12 лет, Подольский Константин, 13 лет, Щукин Кирилл, 13 лет (все — Вологда).
- «Технологии для человека», команда «Карамба»: Трофимов Семён, 13 лет (Ярославль), Коновалов Матвей, 13 лет (Вологда), Саутин Владислав, 11 лет (Череповец).
- «Технологии для среды обитания», команда «Компонент #1»: Викулова Софья, 11 лет, Астафьев Владислав, 12 лет (оба — Иваново), Чванова Владислава, 12 лет (Ярославль), Родичева Александра, 12 лет (Санкт-Петербург).
В 2019—2020 учебном году олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией» впервые.
Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 школьников 5−7-х классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Заключительные туры уже состоялись в Королеве Московской области, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле. 14−15 декабря финалы пройдут в Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения НТИ— это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий. С 2019—2020 учебного года при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформы НТИ» проводится олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior для учеников 5−7-х классов.