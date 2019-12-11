Новосибирск, , 08:04 — REGNUM Компания «Мон'дэлис Русь» не будет достраивать свой завод под Новосибирском. Подсчёты показали, что дешевле поставлять товар с действующих площадок, используя логистические мощности ритейлеров, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на представителя организации.

Сейчас завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость — до 500 млн рублей.

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке. Инвестиции в предприятие составили $110 млн.