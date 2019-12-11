Париж, , 08:00 — REGNUM Во Франции доходы отелей снизились из-за забастовки против пенсионной реформы, передает BFM TV.

«У нас создалось впечатление, что клиентов больше не существует. По уровню деятельности — это точно такой же уровень, как в 1995 году», — заявил представитель союза французских отелей Дидье Шене.

По его словам, в Париже отели теряют 70% своего оборота, в выходные — 50%. Другие региональные столицы тоже пострадали, но меньше, чем Париж.

Издание отмечает, что помимо снижения посещаемости, отели и рестораны в столице испытывают трудности с тем, чтобы заставить своих сотрудников приходить на работу, как и все другие предприятия, потому что движение общественного транспорта серьезно нарушено. Это дополнительные расходы для компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования Франции, в мобилизации против пенсионной реформы 10 декабря приняли участие 12,41% сотрудников начальной школы и 19,41% сотрудников старшей школы.

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