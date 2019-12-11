Новосибирск, , 07:55 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту падения аквариума на полуторагодовалую девочку в детском саду, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Дела возбуждено в отношении директора детского центра-сада «Смешарики» в Октябрьском районе Новосибирска — по факту оказания ею услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Установлено, что вечером 29 мая 2019 года полуторагодовалого ребёнка оставили без присмотра в игровой комнате. На девочку с тумбы упал аквариум с водой.

Как выяснилось, аквариум находился в детском центре-саде в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.