Эдинбург, Великобритания, , 07:46 — REGNUM Администрация Северо-Шотландского нагорья, оно же Хайленд, запланировала к 2021 году назначить туристический сбор в один фунт (около 84 руб.) за ночь, сообщает Daily Mail.

Совет Хайленда посчитал эту идею хорошей, как только выяснил, что таким способом можно привлечь порядка 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Сбор планируется тратить на развитие инфраструктуры и услуг в области, так как обнаружилось, что многие туристы не едут в Хайленд из-за того, что им приходится «ходить в туалет за кусты».

Горный регион знаменит живописной красотой, а туризм — наиболее важная отрасль его экономики: в 2018 году Хайленд посетили 6,5 миллиона гостей.

Именно здесь такие достопримечательности, как озеро Лох-Несс, гора Бен-Невис, залив Мори-Ферт, самый северный город Великобритании Инвернесс и остров Скай.