Пермь, , 07:41 — REGNUM В Пермском крае в пяти муниципальных образования (Губахе, Перми, Кишерти, Пермском и Соликамском районах) к открытию после ремонта готовы участковые пункты полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Особое внимание при проведении ремонтных работ уделялось формированию доступной среды. Современные пункты оснащены подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья, на крыльце имеется кнопка вызова дежурного. Кроме того, модернизирована материальная база — компьютерная техника на каждом рабочем месте подключается к информационным базам МВД России.

Ремонт участковых пунктов продолжается в 13 муниципальных образованиях. К 2022 году на территории Пермского края должны модернизировать 320 участковых пунктов полиции. На эти цели из краевого бюджета выделяется по 100 млн рублей в год.