Оренбург, , 07:14 — REGNUM Сотрудники УМВД России по Оренбургской области передали Союзу зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) крупную партию краснокнижных среднеазиатских сухопутных черепах вида «Тestudo», обнаруженных в гараже на территории Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Как отметили в ведомстве, согласно решению Минприроды РФ, рептилии переданы в собственность Южного парка птиц Малинки Ростовской области и ООО «Аквариальный комплекс Аква Лого». По словам директора по науке Южного парка птиц Малинки Ростовской области Николая Усика, черепах разместят в зоопарках для возможного лечения и реабилитации.

Напомним, крупную партию редких черепах обнаружили осенью 2019 года в одном из гаражей в Оренбурге. Без сопроводительных документов живой груз был перевезен через российско-казахстанский участок госграницы. Стоимость более 4 тысяч черепах оценили почти в 8,9 млн рублей.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется. Задержаны два человека — иностранец и жительница Оренбурга. Первый находится под домашним арестом, вторая — в СИЗО.

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