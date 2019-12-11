Оренбург, , 06:51 — REGNUM В Оренбурге вечером 17 декабря, на площадке кинотеатра «Космос», состоится российская премьера документального фильма «Жозеф Кессель. Лев» и обсуждение картины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия».

Именно фонд «Евразия» везет из Франции фильм режиссера и сценариста Мари Брюне-Дебен. Продолжительность картины — около одного часа. Демонстрация ленты будет проходить на французском языке с синхронным переводом.

Картина вышла осенью 2019 года. Фильм приурочен к 40-летию со дня смерти классика мировой литературы с оренбургскими корнями.

Стоит отметить, что съёмки картины проходили и на территории Оренбургской области. Добавим, выдающийся писатель, журналист, участник французского сопротивления Жозеф Кессель родился в 1898 году в Аргентине. С 1905 по 1908 годы жил с родителями в Оренбурге. В 1908 семья переехала во Францию.