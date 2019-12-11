Москва, , 07:25 — REGNUM Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике теперь поддерживает проект закона, предусматривающего оборудование помещений для курения в аэропортах, несмотря на критическую позицию ранее, заявил журналистам глава комитета Валерий Рязанский.

Рязанский сообщил, что его комитет «предложит Совету Федерации поддержать» законопроект, невзирая на то, что раньше члены комитета «сопротивлялись».

Сенатор заметил, что возвращение официально разрешённого курения в аэропорты не станет революционным изменением в российских законах.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона, принятый Государственной Думой 10 декабря, предполагает разрешение курения «в специально выделенных изолированных помещениях», оснащённых вентиляционными системами.

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