Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Челябинске объявлен аукцион на поиск подрядчика по обслуживанию улично-дорожной сети. Заказчиком является городское управление дорожного хозяйства.

Цена вопроса превышает 631 млн рублей. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2020 года. За это время подрядчик должен будет следить за состоянием светофоров и дорожных знаков и, по мере необходимости, ремонтировать их или менять.

Средства пойдут из областного бюджета. Приём заявок начался 9 декабря и продлится до 23-го.