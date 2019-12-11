Посёлок городского типа Колывань, Новосибирская область, , 06:31 — REGNUM В Колыванском районе Новосибирской области накануне поздно вечером, 10 декабря, из-за повреждения газопровода без тепла остались 3,5 тыс. объектов, в том числе многоквартирные жилые дома, пять детских садов, четыре школы и центральная районная больница. Под отключения попали объекты в рабочем посёлке Колывань и населённых пунктах Чаус, Скала, Большой Оеш, Подгорная. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ, уточнив, что угрозы взрыва не было.

По предварительным данным, авария произошла «из-за несанкционированных земляных работ на межпоселковом газопроводе высокого давления Соколово-Колывань».

Ремонтные работы на месте повреждения газопровод завершены в 01:10 (время местное) 11 декабря.

«Газ подан на четыре котельные, теплоснабжение десяти социально-значимых объектов и 44 многоквартирных жилых домов восстановлено. С 07:00 (время местное) 11 декабря началось подключение к газоснабжению жителей частного сектора», — прокомментировали в управлении сегодня утром.